Власти запретили машинам на бензине и дизеле въезд в центр Лондона

Власти Лондона приняли решение запретить автомобилям, использующим бензин и дизельное топливо, заезжать в центр города. Ограничения вступят в силу осенью, сообщает газета The Times.

Решение было принято администрациями районов Ислингтон и Хакни. Новые меры затронут девять улиц в центре Лондона, въезд на них будет разрешен только автомобилям, работающим с гибридными или электродвигателями. Ограничения вступят в силу 3 сентября, с началом занятий в школах. Нарушители будут обязаны платить штраф £130 (11,4 тыс. руб.).

Аналогичные меры рассматривают власти района Сити, в котором расположены штаб-квартиры многих международных компаний. Сообщается, что запрет на автомобили на дизеле и бензине там могут установить в апреле 2019 года.

В 2017 году власти Великобритании объявили, что с 2040 года в стране запретят продажу дизельных и бензиновых автомобилей. По данным Reuters, на момент анонса новых ограничений лишь 1% автомобилей в стране работал на электричестве.