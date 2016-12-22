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Солист Aerosmith потребовал от Трампа не использовать песни группы
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Солист Aerosmith потребовал от Трампа не использовать песни группы
Политика, 19:06
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Солист Aerosmith потребовал от Трампа не использовать песни группы

Солист группы Aerosmith Стивен Тайлер направил в Белый дом письмо с требованием прекратить использовать песни группы на выступлениях президента Дональда Трампа перед сторонниками. Об этом пишет Variety.

Музыкант направил письмо через своего адвоката Дину ЛаПолт. Поводом для этого послужило то, что 21 августа Трамп вышел на встречу со сторонниками в Западной Вирджинии под песню Livin’ on the Edge, написанную группой в 1993 году. В письме отмечается, что Трамп нарушил авторские права на использование песни.

Адвокат Тайлера подчеркнула, что использование песни группы создает ложное впечатление, что музыкант поддерживает президентство Трампа.

В 2015 году Трамп на предвыборных мероприятиях использовал другую песню группы — Dream On, чем также вызвал возмущение Тайлера. Звукозаписывающая компания смогла доказать, что авторские права нарушены.

Теги: Aerosmith , музыка , Дональд Трамп
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