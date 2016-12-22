Главный архитектор Москвы предложил вернуть автомобили на Арбат

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что на Старый Арбат можно вернуть автомобильное движение. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Для меня, например, уход транспорта со Старого Арбата является все еще открытым вопросом», — сказал Кузнецов. По его словам, «в машинах есть своя прелесть, люди любят машины». Кузнецов пояснил, что корректное движение на высокой скорости со светофорами оживит улицу.

Он также отметил, что Старый Арбат «немного длинноват» для пешеходной зоны, поэтому улица «слегка маргинализируется».

Арбат стал пешеходным в 1986 году, на нем появилась брусчатка, скамейки и фонари в стиле ретро. До этого на улице было двустороннее автомобильное движение, также по Арбату ходил троллейбус.