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Школьник из Калуги разработал беспилотный танк для Минобороны
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Школьник из Калуги разработал беспилотный танк для Минобороны
Общество, 14:52
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Школьник из Калуги разработал беспилотный танк для Минобороны

Школьник из Калуги представил на форуме «Армия-2018» макет беспилотного танка Т-101 на платформе «Торнадо». Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Проект разработал 14-летний Егор Трофимов, вместе с друзьями он организовал Калужское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Отмечается, что танк предназначен для выполнения различных боевых задач и, по замыслу конструкторов, управляется дистанционно с возможностью автономной работы, в том числе по четырем защищенным каналам связи. Также предполагается, что танк будет оснащен малокалиберной пушкой, пулеметом и беспилотным летательным аппаратом.

8 августа источники РБК рассказали, что корпорация «Уралвгонзавод» (УВЗ) разрабатывает тяжелый штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3. По их словам, опытно-конструкторские работы получили название «Штурм». Уже создан макет с боевым оборудованием, который позволяет демонстрировать элементы движения. Предполагается, что в составе комплекса будет четыре боевых машины с различными вооружениями.

Теги: Танк , Дети , изобретение
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