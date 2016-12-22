Украинца осудили на два года за поджог дома муфтия Крыма

Центральный районный суд Симферополя приговорил к двум годам колонии-поселения гражданина Украины Александра Стешенко, признанного виновным в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
В ходе следствия Стешенко признал свою вину. Он просил об особом порядке разбирательства дела, поэтому в отношении него прекратили уголовное преследование в связи с участием в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК России). Дела в отношении двух других участников преступления выделены в отдельное производство.
О раскрытии экстремистской группы, созданной по указанию помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, ФСБ отчиталась в мае. Отмечалось, что в созданную в Харькове группировку кроме Велиева вошли боксеры А.Стешенко и А.Третьяков. Они должны были проводить атаки на «пророссийски настроенных» крымских татар, а также нагнетать «межнациональную напряженность». За каждую операцию им, по данным ФСБ, обещали платить по $500.
Первую атаку участники группы совершили в январе. С помощью бутылок с зажигательной смесью они подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Ущерб от действий группы оценили в 24,6 тыс. руб.