На Сахалине госпитализировали 11-месячную девочку с ножевыми ранениями

В реанимацию в городе Оха на Сахалине поступила 11-месячная девочка с ножевыми ранениями. Следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СК по Сахалинской области.

По данным следствия, она поступила в реанимационное отделение Охинской центральной районной больницы. Информация о госпитализации ребенка поступила 22 августа в 07:30 по местному времени (23:30 21 августа по московскому времени).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает портал Sakhalin.Info, девочку ранил пятилетний брат. Старший помощник руководителя регионального управления СК Ольга Чебыкина рассказала «РИА Новости», что в ходе проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.