Кустурица рассказал о достоинствах Крыма

Сербский режиссер Эмир Кустурица, который выступит с концертом в Ялте, заявил, что ему нравится климат и люди в Крыму. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мне всегда нравится, когда погода хорошая. У вас погода хорошая, у вас девушки красивые. У вас люди хорошие», — сказал он.

Кустурица также не исключил, что может снять фильм в Крыму. «Почему нет», — отметил он. По словам Кустурицы, Крым всегда был русской территорией. Он добавил, что не опасается санкций за посещение полуострова со стороны украинских властей.

Кустурица выступит со своей группой The No Smoking Orchestra в Ялте. Музыкант уже прибыл в Крым.

В ноябре 2016 года президент Владимир Путин наградил Кустурицу орденом Дружбы. Режиссер получил награду «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».