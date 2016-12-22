В Клину мужчина ранил ножом двоих полицейских

В подмосковном городе Клин мужчина ранил двух полицейских ножом при задержании, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

Полицейским позвонил местный житель и сообщил, что на него у одного из домов бросается «неадекватный мужчина». Впоследствии полицейские прибыли на место и задержали злоумышленника, однако он попытался оказать сопротивление и ранил двоих сотрудников полиции.

В результате один из полицейских сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего нападавшего обезвредили.

«Правоохранителям оказана медицинская помощь, в настоящее время они госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.

По факту ранения полицейских проводится проверка, результаты которой направят в следственные органы.