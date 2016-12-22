В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами врезался в здание ратуши
Общество, 10:43
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В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами врезался в здание ратуши
Автомобиль врезался в городскую ратушу в нидерландском городе Беммеле, в результате чего возник пожар. Об этом сообщается на сайте муниципалитета Лингевард.
Водитель автомобиля погиб. Его личность и мотивы пока не известны, полиция проводит расследование. Ратуше был нанесен серьезный ущерб, ее закрыли для посетителей.
«Давайте не будем спекулировать о причине пожара в ратуше. У полиции есть серьезные подозрения, кто это сделал. Мы сейчас ведем дальнейшее расследование. Более подробная информация последует в ближайшее время», — говорится в сообщении местной полиции.
Как сообщает издание De Telegraf, в машине находились два газовых баллона, один из которых взорвался.