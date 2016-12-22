УВЗ рассказал о перспективах нового тяжелого танка на платформе «Арматы»

Уралвагонзавод может создать новый образец танка со 152-мм пушкой на базе платформы «Армата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Технический задел для создания танка на платформе «Армата» с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России», — сообщили на предприятии. Как уточнили в пресс-службе, речь идет о создании боевой машины с калибром орудия 152 мм.

В настоящее время на танке Т-14 «Армата» устанавливается гладкоствольная пушка 2А82 калибра 125 мм. Однако еще в 2015 году бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин не исключал возможность установки на машину 152 мм пушки. «У нас есть для этого танка снаряд, который прожигает метр стали, будем ставить на «Армату», — говорил он.

Министерство обороны в сентябре 2016 года заключило с российским предприятием Уралвагонзавод контракт на поставку первой партии танков «Армата». Они будут поставлены в вооруженные силы в количестве 100 штук.