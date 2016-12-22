Премьер Литвы назвал способ сдержать цены «Газпрома»

Для сдерживания цен на газ и преодоления монопольного положения «Газпрома» на энергорынке Литвы Вильнюс должен приобрести СПГ-терминал в Клайпеде у норвежской компании HoeghLNG. Об этом в интервью ​LRT Radijas рассказал премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

«Наша единственная задача — обеспечить стабильную поставку газа и в дальнейшем. Сегодня терминал поставляет половину всего природного газа, потребляемого в Литве. Кроме того, очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что если мы откажемся от терминала, цены «Газпрома» могут вырасти до 20%», — сказал глава литовского правительства.

СПГ-терминал в Клайпеде был введен в 2015 году. Он представляет собой судно-хранилище СПГ Independence, принадлежащее норвежской компании Hoegh LNG. Литовское правительство платит Hoegh LNG арендную плату за использование терминала. В ноябре 2015 года стало известно, что благодаря использованию плавучего терминала Литва станет первым потребителем газа из США в Европе. В августе 2017 года первый танкер с СПГ из США прибыл в порт Клайпеды.