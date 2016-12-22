В США конгрессмена обвинили в растрате $250 тыс. избирательного штаба

Члена палаты представителей конгресса США, республиканца от штата Калифорния Данкана Хантера обвинили в растрате средств, которые были выделены на избирательную кампанию перед всеобщими выборами в 2016 году, сообщает Los Angeles Times.

Также обвинения были предъявлены супруге конгрессмена Маргарет. По версии следствия, Хантер и его жена потратили на личные нужды $250 тыс. При этом они сфальсифицировали документы об освоении этих средств.

В 48-страничном обвинительном заключении говорится, что конгрессмен вместе с супругой тратили деньги на отдых в Италии, стоматологические услуги, походы в рестораны и покупки видеоигр.

Данкану Хантеру и его жене предписано явиться в федеральный суд Сан-Диего в четверг, 23 августа.​