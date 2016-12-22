Путин наградил орденом владельца санируемого банка «Уралсиб»
Общество, 21:48
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Путин наградил орденом владельца санируемого банка «Уралсиб»
Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган удостоен ордена Почета, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что Коган удостоен награды за заслуги в финансовой и экономической областях, а также «многолетнюю добросовестную работу».
Коган пришел в «Уралсиб» в ноябре 2015 года, после того как ЦБ объявил о санации банка. В Центробанке тогда сообщили, что Коган предложил наиболее выгодные условия, а в «Уралсибе» рассказали, что он приобрел 82% акций банка.