Путин наградил орденом владельца санируемого банка «Уралсиб»

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган удостоен ордена Почета, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Коган удостоен награды за заслуги в финансовой и экономической областях, а также «многолетнюю добросовестную работу».

Коган пришел в «Уралсиб» в ноябре 2015 года, после того как ЦБ объявил о санации банка. В Центробанке тогда сообщили, что Коган предложил наиболее выгодные условия, а в «Уралсибе» рассказали, что он приобрел 82% акций банка.