«Эксмо» купит «Издательский дом Мещерякова»

Издательская группа «Эксмо» (входит в холдинг «Эксмо-АСТ») покупает специализирующийся на выпуске детской художественной литературы «Издательский дом Мещерякова», следует из приглашения пресс-службы группы на мероприятие, посвященное сделке (поступило в РБК).

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков подтвердил РБК информацию о планах приобрести издательский дом. «Переговоры идут, сделка еще не закрыта», — уточнил Новиков.

Единственным владельцем учредителя ИД — ЗАО «Издательский дом Мещерякова» — является Вадим Мещеряков, следует из данных ЕГРЮЛ. Связаться с Мещеряковым на момент публикации не удалось. «ИД Мещерякова» — небольшое издательство, по итогам 2017 года оно занимает 48-ю строчку в рейтинге топ-50 издательств по тиражу непериодических изданий. В прошлом году издательство выпустило 224 книги, их общий тираж составил почти 1,2 млн экземпляров. Для сравнения: «Эксмо» занимает второе место в рейтинге с тиражом в более чем 51 млн экземпляров. Выручка ИД по РСБУ в 2016 году составила, по данным базы СПАРК, 137,4 млн руб., прибыль от продаж — 7,1 млн руб., чистая прибыль — 23 тыс. руб.