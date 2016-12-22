Представитель Якунина объяснил получение им рабочей визы в Германию

Бывший глава РЖД и сооснователь исследовательского института «Диалог цивилизаций» Владимир Якунин получил немецкую визу для работы, заявил «РИА Новости» представитель замгендиректора института Григорий Левченко.

«Никакой конспирологии нет: в Берлине с 2016 года работает институт «Диалог цивилизаций», сооснователем которого является Владимир Иванович. Получение визы, позволяющей работать в стране, где расположен главный офис вашей организации — нормальный рабочий процесс. Германия — не исключение», — сказал он.

Левченко также заявил, что бывший глава РЖД не планирует переезжать в другую страну.

О том, что Якунин получил немецкую визу первым сообщил московский муниципальный депутат Дмитрий Клочков. Он написал в Facebook, что бывшему главе РЖД выдали документ, необходимый для того, чтобы в дальнейшем получить вид на жительство в стране. Позже издание Deutsche Welle подтвердило эту информацию в МИД ФРГ. Там рассказали, что Якунину выдали визу категории «D», по которой он может находиться в стране дольше 90 дней, дипломаты пояснили, что обычно за выдачей такого документа следует получение вида на жительство.