ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,20 66,64 EUR Нал. 78,52 76,81 USD Бирж. 67,36 +0,25 EUR Бирж. 77,63 +0,54 USD ЦБ. 67,18 -0,00 EUR ЦБ. 77,35 +0,63 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6416,30 -24,80 IMOEX 2290,55 +0,79% RTSI 1071,84 +0,61% Brent 72,48 +0,47% DJIA 25820,08 +0,24% Nasdaq 7865,15 +0,56%
В Австралии умер русский отшельник Михаил Фоменко
Лента новостей
СМИ заявили о смерти напавшего на полицию в Чечне подростка 18:33, Общество Компания Бориса Минца О1 Properties сменила владельца 18:31, Бизнес Редакция Forbes переедет в офис на улице Обручева 18:24, Технологии и медиа С арки Главного штаба в Петербурге обрушились строительные леса 18:21, Общество Вопреки всем: Банк Таиланда встал на защиту криптовалют 18:08, Крипто Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 17:58, РБК и Microsoft Несколько полезных лайфхаков для автомобилистов 17:51, Авто СК завел дело после избиения полицейскими мужчины в Домодедово 17:50, Общество «Магнит» одобрил программу выкупа акций на 16,5 млрд руб. 17:47, Бизнес Аккаунт Илона Маска в Instagram стал недоступен 17:32, Общество В РКК «Энергия» уволили замгендиректора Михаила Игнаткина 17:29, Общество Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 17:25, РБК и Сбербанк «Ростех» презентовал подводный беспилотник для защиты Крымского моста 17:18, Общество Москалькова предложила Украине обменять экипаж «Норда» 17:10, Общество США ввели санкции против российских судов «Патриот» и «Севастополь» 17:07, Политика Хоккеист Евгений Малкин установил рекорд Гиннесса с командой юниоров 17:07, Спорт МИД опроверг планы использовать талибов против ИГ в Афганистане 17:04, Политика Maersk проверит способность Севморпути конкурировать с Суэцким каналом 17:01, Бизнес США потратят $380 млн на кибербезопасность выборов 16:56, Политика Минфин отменил размещение ОФЗ из-за распродаж госдолга нерезидентами 16:52, Финансы Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 16:49, РБК и Subaru Покупать или продавать: Litecoin подорожал до $56 16:46, Крипто Рогозин не вошел в совет директоров РКК «Энергия» 16:42, Общество В Австралии умер русский отшельник Михаил Фоменко 16:41, Общество Трамп раскритиковал собственного назначенца в ФРС: курс доллара снизился 16:34, Quote Минэкономразвития поддержало отмену маркировки для парфюмерии 16:34, Бизнес В Чите пенсионер оставил в троллейбусе 1 млн руб. 16:31, Общество Минсельхоз не увидел предпосылок для введения пошлин на экспорт пшеницы 16:19, Экономика
В Австралии умер русский отшельник Михаил Фоменко
Общество, 16:41
0
В Австралии умер русский отшельник Михаил Фоменко
Михаил Фоменко (Фото: @samdfnq / Twitter)

В Австралии в возрасте 88 лет умер отшельник Михаил Фоменко, известный по прозвищу Тарзан, сообщает Daily Mail.

Как сообщила его сестра, смерть наступила 17 августа в Квинсленде.

Фоменко родился в Грузинской ССР в 1930 году, в конце 1930-х его семья уехала в Японию, но после вторжения японской армии в Китай переехала в Австралию.

Первые сообщения о том, что Фоменко стал отшельником, появились в 1959 году, когда местные жители нашли Тарзана в лесу и спасли его от голода.

В 1964-м Фоменко арестовали за бродяжничество и непристойное поведение. Позже, по данным Sydney Morning Herald, мужчину, тело которого было покрыто ранами от нападения кабана, признали психически больным и отправили на лечение с помощью электрошока.

После того как его выпустили из больницы, он вернулся к жизни отшельника в дождевом лесу, пока в 2012 году не попал в дом престарелых.

Теги: Австралия , смерть
Главное
США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре Экономика
Главное
США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре Экономика
Минфин отменил размещение ОФЗ из-за распродаж госдолга нерезидентами Финансы
США ввели санкции против российских судов «Патриот» и «Севастополь» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter