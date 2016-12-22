В Австралии умер русский отшельник Михаил Фоменко

Михаил Фоменко (Фото: @samdfnq / Twitter)

В Австралии в возрасте 88 лет умер отшельник Михаил Фоменко, известный по прозвищу Тарзан, сообщает Daily Mail.

Как сообщила его сестра, смерть наступила 17 августа в Квинсленде.

Фоменко родился в Грузинской ССР в 1930 году, в конце 1930-х его семья уехала в Японию, но после вторжения японской армии в Китай переехала в Австралию.

Первые сообщения о том, что Фоменко стал отшельником, появились в 1959 году, когда местные жители нашли Тарзана в лесу и спасли его от голода.

В 1964-м Фоменко арестовали за бродяжничество и непристойное поведение. Позже, по данным Sydney Morning Herald, мужчину, тело которого было покрыто ранами от нападения кабана, признали психически больным и отправили на лечение с помощью электрошока.

После того как его выпустили из больницы, он вернулся к жизни отшельника в дождевом лесу, пока в 2012 году не попал в дом престарелых.