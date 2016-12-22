В Чите пенсионер оставил в троллейбусе 1 млн руб.

В Чите 81-летний мужчина забыл в троллейбусе сумку с 1 млн руб. Об этом сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение об оставленной подозрительной сумке. Прибывшие на место полицейские обнаружили в ней документы на имя жителя города Петровск-Забайкальский 1937 года рождения и 1,062 млн руб.

Правоохранителям удалось установить владельца имущества. Он рассказал, что был в Чите проездом.

Полицейские отвели пенсионера в ближайший банк, чтобы зачислить денежные средства на счет.