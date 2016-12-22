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«Коммерсантъ» узнал об утверждении приказа МВД о выплатах информаторам
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«Коммерсантъ» узнал об утверждении приказа МВД о выплатах информаторам
Общество, 11:43
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«Коммерсантъ» узнал об утверждении приказа МВД о выплатах информаторам

Минюст России утвердил разработанный МВД приказ о материальном поощрении граждан, помогающих полиции в раскрытии преступлений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Приказ «Об утверждении положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших» был передан в Минюст в 2018 году.

МВД предложит «гонорар» сообщившим о преступлениях гражданам
Общество

Согласно регламенту, чтобы обратиться за содействием к населению в раскрытии преступления или поимке преступника, подразделение органа МВД должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД). Если инициативу поддержат, то информация с указанием суммы вознаграждения должна быть опубликована на сайте МВД и в СМИ. Выплаты в размере до 500 тыс. руб. будут утверждаться на региональном уровне, до 3 млн руб. — первым заместителем руководителя МВД, решение о выплате больших сумм будет принимать глава МВД Владимир Колокольцев.

ФЭД должен перечислить оговоренную сумму в территориальный орган МВД целевым назначением. После издания приказа информатору должны сообщить о выплате вознаграждения в течение двух недель. В случае отказа в поощрении МВД обязано уведомить об этом в течение семи дней со дня принятия решения.

Теги: деньги , расследование , Минюст РФ
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