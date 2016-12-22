Минтранс опроверг увольнение замминистра Лушникова

Заместитель министра транспорта Алан Лушников не увольняется из Минтранса. Об этом заявил РБК представитель ведомства.

​По его словам, заявление на увольнение Лушников не писал. От дополнительных комментариев министерство отказалось.

Ранее источник «РИА Новости» в отрасли сообщил, что Лушников может покинуть свой пост до конца августа. По его словам, на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке, Лушникова уже не будет. Два других источника агентство подтвердили его уход, но точную дату не назвали.

Лушникову 42 года, сообщается на сайте Министерства транспорта. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Затем он стал помощником министра транспорта и занимал эту должность до 2012 года. До 2017 году Лушников был помощником вице-премьера Аркадия Дворковича. Заместителем главы Министерства транспорта Лушников был назначен в феврале 2017 года. Он курировал железнодорожный транспорт.