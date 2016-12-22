Минтранс опроверг увольнение замминистра Лушникова

Заместитель министра транспорта Алан Лушников не увольняется из Минтранса. Об этом заявил РБК представитель ведомства.
По его словам, заявление на увольнение Лушников не писал. От дополнительных комментариев министерство отказалось.
Ранее источник «РИА Новости» в отрасли сообщил, что Лушников может покинуть свой пост до конца августа. По его словам, на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке, Лушникова уже не будет. Два других источника агентство подтвердили его уход, но точную дату не назвали.
Лушникову 42 года, сообщается на сайте Министерства транспорта. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Затем он стал помощником министра транспорта и занимал эту должность до 2012 года. До 2017 году Лушников был помощником вице-премьера Аркадия Дворковича. Заместителем главы Министерства транспорта Лушников был назначен в феврале 2017 года. Он курировал железнодорожный транспорт.