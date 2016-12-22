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В Барнауле загорелся цех меланжевого комбината
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В Барнауле загорелся цех меланжевого комбината
Общество, 08:26
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В Барнауле загорелся цех меланжевого комбината

В Барнауле произошел пожар в ткацком цехе меланжевого комбината. Об этом сообщил представитель управления МЧС по Алтайскому краю, передает «РИА Новости».

По его словам, площадь возгорания составила 170 кв. м. Собеседник агентства отметил, что, когда на место происшествия прибыли пожарные, горела крыша здания комбината, огонь повредил кровлю и перекрытия. Представитель МЧС добавил, что на данный момент открытое горение ликвидировано, пожарные проливают здание.

В ликвидации пожара принимают участие восемь пожарных машин и 22 сотрудников МЧС.

Как отмечает «РИА Новости», по предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. «Вести.Алтай» отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщается на сайте Барнаульского меланжевого комбината, он был основан в 1934 году. Площадь его производства — 206 тыс. кв. м. На комбинате выпускают в том числе хлопчатобумажные, хлопкополиэфирные и другие ткани, спецодежду, постельное белье и пряжу.

Теги: Барнаул , Пожар , происшествие
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