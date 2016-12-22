Сальвадор разорвал дипломатические отношения с Тайванем

Правительство Сальвадора приняло решение разорвать дипломатические отношения с Тайванем, передает Reuters.
Об этом лично сообщил президент латиноамериканской страны Сальвадор Санчес Серен.
По данным агентства, Сан-Сальвадор намерен установить дипломатические связи с материковым Китаем.
ABC News сообщает, что руководство Тайваня зеркально ответило Сальвадору. Таким образом, как отмечает телеканал, теперь Тайвань признан суверенной страной лишь 17 государствами. В начале текущего года Буркина-Фасо и Доминиканская Республика разорвали отношения с Тайванем и установили дипсвязи с Пекином.
Тайвань — остров в Тихом океане, расположенный в 150 км от восточной части материкового Китая. Остров контролируется частично признанной Китайской Республикой (часто используется название Тайвань по названию острова, составляющего большую часть контролируемой республикой территории). Де-юре Тайвань является провинцией КНР, имеющей особый статус. Это означает, что другие страны не имеют права поддерживать дипломатических отношения с Тайванем на любом уровне без ведома Пекина.