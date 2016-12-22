В Хорватии открыли почетное консульство Украины с ошибкой в названии

В хорватском городе Сплит открылось почетное консульство Украины; на табличке, размещенной возле главного входа в дипломатическое ведомство, обнаружили грамматическую ошибку. На это обратил внимание телеканал «112 Украина».
На торжественной церемонии открытия консульства присутствовала супруга президента Украины Марина Порошенко, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, глава украинского МИДа Павел Климкин, а также мэр Сплита Андро Крстулович-Опара.
Кроме того, в открытии консульства принял участие почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич. Он разместил в Facebook пост, прикрепив к нему несколько фотографий, на которых и была замечена ошибка на табличке дипведомства.
На опубликованных фотографиях видно, что на табличку нанесена надпись «Почетное консульство Украины в Хорватии» на двух языках. И если на хорватском надпись исполнена без ошибок, то на украинском допущена ошибка в склонении слова «Украина» (на табличке написано — «Почетное консульство Украина в Хорватии», хотя должно быть — «Почетное консульство Украины в Хорватии»).
Павел Климкин тоже опубликовал несколько фото с церемонии в Twitter, на которых также видна ошибка в написании слова «Украина».
«Сегодня вместе с нашими хорватскими друзьями <...> открыли почетное консульство Украины в Сплите, которое возглавляет настоящий украинский патриот Ивица Пирич. Уверяю вас, лозунг «Слава Украине!» хорваты выкрикивают искренне и с усердием», — написал Климкин.