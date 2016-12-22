В Ступино пятилетний ребенок погиб в запертой машине

В подмосковном Ступино возбудили уголовное дело после того, как мать оставила пятилетнего ребенка в автомобиле с закрытыми окнами, в результате чего несовершеннолетний погиб, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным управления СК, это произошло 20 августа. Женщина приехала устраиваться на работу, пятилетний мальчик остался в машине, двери которой были заблокированы, а окна — закрыты. Когда женщина вернулась, мальчик уже был без признаков жизни, говорится в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и опрашивают очевидцев, устанавливая обстоятельства произошедшего.

​Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ребенок находился в машине примерно два с половиной часа. «Мы уже неоднократно обращали внимание родителей, что оставлять детей в машине, даже ненадолго, опасно. Такая необъяснимая беспечность взрослых по отношению к детям приводит, к сожалению, к трагедиям», — написала она в Instagram.

Мишонова отметила, что по данным отдела по делам несовершеннолетних при администрации губернатора Подмосковья, семья погибшего была благополучной.