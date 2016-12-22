WSJ узнал об охране Набиуллиной в здании ЦБ

Охранники сопровождают главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину даже в здании ЦБ, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), не указывая источника информации.

Издание не уточнило, сколько охранников защищают Набиуллину в здании ЦБ, принадлежат ли они к каком-либо ведомству и есть ли у них оружие.

WSJ напоминает, что в 2006 году на первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова совершили покушение. В него выстрелили несколько раз, после чего он скончался в больнице от полученных ранений.

Позже стало известно, что заказчиком преступления был экс-глава ВИП-банка Алексей Франкель. Мотивом стало то, что ЦБ отозвал лицензию у организации. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы.

Набиуллина возглавила Центробанк в 2013 году. WSJ подчеркивает, что только за первый год ее работы регулятор закрыл 70 банков.