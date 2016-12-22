Из ФИФА ушел последний высокопоставленный чиновник времен Блаттера

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что замгенсека организации Марко Виллингер уволен со своей должности, передает The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление ФИФА.

«Пришло время для меня перевернуть страницу и открыть новую главу в поисках новых вызовов», — приводятся слова Виллингера. NYT подчеркивает, что он был последним высокопоставленным сотрудником организации, работавшим в ней со времен экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера, отстраненного по делу о коррупции.

Виллингер возглавлял юридический департамент ФИФА и позже был назначен Блаттером на должность заместителя генерального секретаря. О том, что он был уволен, ему сообщила пресс-секретарь организации Фатьма Самура. По ее словам, во время работы в ФИФА Виллингер показал свой профессионализм и опыт.

В 2015 году в отношении Блаттера и президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини было возбуждено уголовное дело. Правоохранителей заинтересовало вознаграждение в виде 2 млн швейцарских франков (более 135 млн руб.), которое Блаттер выплатил Платини за работу в качестве спецсоветника.

Оба они были отстранены от деятельности в футбольной сфере на восемь лет. В мае Le Monde сообщила, что с Платини сняли все обвинения.