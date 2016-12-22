В Рио-де-Жанейро пять человек погибли во время спецоперации в городе
Общество, 18:57
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В Рио-де-Жанейро пять человек погибли во время спецоперации в городе
По меньшей мере пять человек погибли в ходе спецоперации бразильских правоохранителей в Рио-де-Жанейро, передает Globo со ссылкой на Восточное военное командование Бразилии.
Издание сообщает, что изначально сообщалось о восьми погибших, однако позже военные скорректировали свои данные. Имена и обстоятельства смерти погибших там не уточнили.
В свою очередь государственное агентство Agencia Brasil сообщает о восьми погибших, а издание Folha de S.Paulo, не указывая источник информации, заявляет, что 14 человек погибли в ходе перестрелки между правоохранителями и преступниками.
Масштабная операция по борьбе с наркоторговлей в Рио-де-Жанейро началась утром в понедельник, 20 августа, в ней задействованы 4,2 тыс. военных и около 70 полицейских.