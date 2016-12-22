В Черногории произошел лесной пожар возле туристического города Будва

В Черногории начался лесной пожар на склонах Паштровской горы недалеко от города Будва, сообщается на сайте МВД Черногории.

Как отмечается на сайте ведомства, в настоящее время горят кустарники и другая растительность вдали от населенных пунктов. Однако из-за потенциальной угрозы распространения огня в ​тушении были задействованы ​три пожарных спецсамолета МВД страны.

​Летом 2017 года в Черногории из-за пожара, вызванного жарой и отсутствием осадков, были эвакуированы около 300 человек в районе города Тиват. Власти страны тогда обратились к международному сообществу с просьбой помочь в борьбе с пожарами.