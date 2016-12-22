Президентская библиотека обнародовала данные дела о покушении на Ленина

Среди десятков документов — фотографии следственных экспериментов, показания свидетелей и данные о здоровье вождя

Фото: prlib.ru

Президентская библиотека им. Ельцина опубликовала материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, которое 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан.

Как сообщили в библиотеке, это несколько десятков листов, которые охватывают период со дня покушения до 18 сентября 1918 года. Среди документов, в частности, описание и фотографии следственных экспериментов, показания свидетелей, данные о здоровье Ленина и директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

Основная часть материалов — это свидетельства врачей и бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ленина, таких бюллетеней было за время его болезни около 40. Последний такой бюллетень датирован 18 сентября, в котором говорится, что «Владимиру Ильичу разрешено заниматься делами». На этом же документе есть запись, сделанная самим вождем: «На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами. В. Ульянов /Ленин/».

Кроме того, представлена серия снимков «Инсценировка», показывающая воссоздание на заводе Михельсона​ покушения на Ленина. Автор фотографий — российский революционер Яков Юровский, руководивший расстрелом царской семьи. Снимки сопровождаются пояснительными записями, сделанными эстонским революционером Виктором Кингисеппом.

«Оцифрованные и представленные для всеобщего доступа материалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов», — отмечают в библиотеке.

Президентская библиотека и​м. Ельцина, открытая в мае 2009 года, выполняет в том числе функцию общегосударственного электронного хранилища цифровых копий документов об истории, теории и практике российской государственности.