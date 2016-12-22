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Китайский концерн CCCC проведет работы для «Звезды» за 15,3 млрд руб.
Бизнес, 16:28
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Китайский концерн CCCC проведет работы для «Звезды» за 15,3 млрд руб.

Китайский госконцерн China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) выиграл тендер на проведение дноуглубительных работ для ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда») в Приморском крае, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные электронной торговой площадки «Фабрикант».

Изначально ССК «Звезда» оценил работы по углублению дна бухты Большой Камень в Приморье в 16,2 млрд руб., но в июне снизил стоимость до 15,7 млрд руб. Заявки подали петербургское ООО «Боскалис», ОАО «УСГС» из Сургута, а также ООО «Балласт Хэм Дреджинг». Все они запросили цену выше 20 млрд руб. за дноуглубительные работы.

В результате переговоров китайская СССС согласилась провести работы по углублению дна за 15,291 млрд руб. Согласно конкурсу, подрядчик должен завершить необходимые операции до декабря 2019 года.

Это не первый контракт СССС на ССК «Звезда», который строится консорциумом из «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. Ранее китайская корпорация получила заказ на строительство сухого дока на «Звезде» стоимостью 20 млрд руб.

Теги: Верфь , Приморье
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