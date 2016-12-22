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Экс-глава «Ростелекома» Калугин покинул пост замглавы Минкомсвязи
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Экс-глава «Ростелекома» Калугин покинул пост замглавы Минкомсвязи
Политика, 14:44
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Экс-глава «Ростелекома» Калугин покинул пост замглавы Минкомсвязи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Сергея Калугина по его просьбе с должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства (pdf).

Калугин рассказал РБК, что написал заявление по собственному желанию. Он сообщил, что рассматривает несколько предложений о работе, но не уточнил, каких. Калугин добавил, что намерен принять решение о дальнейшем трудоустройстве «в течение нескольких дней».

Медведев назначил экс-главу «Ростелекома» замглавы Минкомсвязи
Политика

Медведев назначил Калугина заместителем министра связи и массовых коммуникаций в конце марта 2017 года.

С марта 2013 Калугин занимал пост президента «Ростелекома». В марте 2017 года​ «Ростелеком» утвердил его досрочную отставку, на его место назначили бывшего зампредседателя правления ВТБ Михаила Осеевского. При этом Калугина выдвинули в совет директоров компании как представителя государства.

Теги: Сергей Калугин , Минкомсвязи
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