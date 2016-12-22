В испанском нацпарке умер российский турист

Российский турист, которому было 63 года, умер в испанском нацпарке Пикос-де-Эуропа во время прохождения пешеходного маршрута, сообщается на сайте экстренной службы княжества Астурии.

Отмечается, что россиянин шел по маршруту Ruta del Cares вместе с туристической группой. Вскоре после выхода он потерял сознание. Сопровождавшие группу врач и медсестра безуспешно пытались оказать ему помощь.

Несмотря на туман, на место происшествия прибыл вертолет с медиками. Они также попытались реанимировать мужчину, однако не смогли его спасти. В итоге санитарная авиация забрала тело туриста.

Национальный парк Пикос-де-Эуропа располагается на территории провинций Леон, Кантабрия и Астурия в горах.