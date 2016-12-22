Умер маскировавший в блокадном Ленинграде соборы альпинист Михаил Бобров

В Санкт-Петербурге в возрасте 95 лет умер почетный гражданин города, альпинист Михаил Бобров, сообщается на сайте комитета по физической культуре и спорту.

«Михаилу Михайловичу довелось служить в разведке и в горно-стрелковом отряде. Во время блокады Ленинграда он помог сохранить его красоту, вместе с друзьями-альпинистами маскируя золотые купола и шпили Северной столицы», — приводятся слова губернатора Георгия Полтавченко.



Михаил Бобров родился 11 августа 1923 года в Петрограде. В детстве занимался горнолыжным спортом. После начала Великой Отечественной войны ушел добровольцем в разведку. Попал в госпиталь, откуда его перевели в бригаду маскировщиков-альпинистов для защиты куполов Исаакиевского, Петропавловского, Никольского соборов, верхушек Адмиралтейства и Инженерного замка. После войны преподавал физическую культуру в вузах. Руководил каскадерами на киностудии «Ленфильм». В апреле 1999 года в возрасте 76 лет в составе полярной экспедиции Бобров достиг Северного полюса. Занесен в книгу рекордов Гиннеса как старейший в мире покоритель Северного полюса. В 2000 году достиг Южного полюса и горы Аконкагуа, в 2001 году поднялся на Эльбрус, в 2002 году — на гору Килиманджаро.

Бобров являлся профессором, автором 170 научных работ, членом национальной Академии туризма и Русского географического общества. Награжден 26 правительственными наградами.