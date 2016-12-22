На Ямале мужчина через окно сбежал с составленным на него уголовным делом

В городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина схватил составленное на него уголовное дело, выпрыгнул с ним в окно и сбежал. После этого на него завели еще одно дело, сообщается на сайте следственного управления СК по ЯНАО.

Видео: СК

Инцидент произошел 17 июля, когда 32-летний мужчина находился на допросе в качестве подозреваемого в краже (ч. 2 ст. 158 УК). Следователь вышел из кабинета и оставил мужчину наедине со своим адвокатом, чем подозреваемый и воспользовался.

«Добежав до бетонного ограждения, подозреваемый часть уголовного дела бросил около забора, а несколько листов прихватил с собой», — говорится в сообщении.

Впоследствии мужчина прятался от полиции, однако его нашли и задержали. Подозреваемый признал вину и объяснил свой поступок знаком протеста и не согласия с выводами полицейских о его причастности к краже.

Новое уголовное дело в отношении мужчины, который ранее был судим, возбудили по ч. 2 ст. 294 УК (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).