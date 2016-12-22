Синоптики предупредили о грозе и ливне 21 августа в Москве
Общество, 13:16
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Синоптики предупредили о грозе и ливне 21 августа в Москве
Сильные дожди и грозы пройдут в Москве во вторник, 21 августа. Как сообщили РБК в центре «Фобос», за день ожидается выпадение около четверти месячной нормы осадков.
«Резкое ухудшение погодных условий из-за холодного атмосферного фронта, который в светлое время суток лишь обостряется. Поэтому в некоторых районах столицы во вторник будут даже ливневые дожди с раскатами грома и резким порывистом ветром до 15 м/с. За несколько часов на Москву может вылиться от 7–10 мм осадков», — сказал специалист.
В среду, 22 августа, после дождей ожидается похолодание с плюс 21–23 градусов до плюс 18 градусов, отметили в метеослужбе.
Ранее пресс-служба МЧС предупреждала о кратковременных дождях в столице, которые ожидаются в понедельник, 20 августа.