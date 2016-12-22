«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж продукцию на $7 млрд

В 2018 году «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж продукцию на сумму свыше $7 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.

«Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше $7 млрд. Подписав около 600 контрактных документов на $9 млрд, мы нарастили свой портфель заказов», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Он отметил, что на сегодняшний день размер портфеля заказов составляет $45 млрд, в который вошли шесть стран-партнеров.

Михеев подчеркнул, что «Рособоронэкспорт» планирует увеличить потенциал компании, представив на форуме «Армия-2018» новейшие разработки. Например, будут представлены бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Также на форуме впервые покажут зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Тор-Э2» и боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С». В то же время планируется провести переговоры с представителями более 50 стран.

Глава «Рособоронэкспорта» заявил, что компания принимает «действенные меры» по противодействию попыткам «нерыночного» воздействия на бизнес.

«Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами по межправсоглашениям, и любые санкции, направленные против нас и наших иностранных заказчиков, — это вмешательство во внутренние дела государств», — сказал Михеев.