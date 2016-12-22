Суд приговорил бывшего замглавы «дочки» «Газпрома» к пяти годам колонии

Бывший заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Подольный и предпринимательница Алена Бабий признаны судом виновными в мошенничестве. Подольный приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, Бабий — к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Кроме того, Подольный приговорен к штрафу в 500 тыс. руб., Бабий — к штрафу в 300 тыс. руб.

Адвокат Подольного Олег Любушкин сообщил РБК, что защита планирует обжаловать приговор.

«Собираемся обязательно обжаловать [приговор], потому что не согласны категорически. Там столько вопросов, что ответы на эти вопросы собирать придется долго. Даже нет никаких сомнений на счет жалоб», — отметил Любушкин.

По версии следствия, Подольный и Бабий планировали похитить средства предприятия «Омсктехуглерод», закупавшего газ у «Газпрома». Для этого они сделали так, что газ стал поставляться не напрямую, а через две другие компании — «Технический углерод» и «ГазНефтьТрейдинг». Из-за этого в 2011–2014 годах «Омсктехуглерод» получал газ по стоимости, «значительно превышающей отпускную цену». Полученную разницу осужденные затем обналичивали.

Пользуясь такой схемой, Подольный и Бабий похитили более 200 млн руб., установило следствие.

Об аресте Подольного региональное управление Следственного комитета сообщило в ноябре 2016 года. По данным портала «Омск-информ», Бабий арестовали за полгода до этого, в апреле.

По данным СПАРК, «Омсктехуглерод» занимается производством химических продуктов, промышленных газов, производством и передачей электроэнергии, производством пара и горячей воды. Ей владеет компания «Омск карбон групп лимитед», зарегистрированная на Кипре.