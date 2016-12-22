Росстандарт утвердил ГОСТ для общежитий с услугой «утренняя побудка»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ, содержащий требования к услугам проживания в студенческих общежитиях. Он вступит в силу с 1 марта 2019 года. На документ обратили внимание «Известия».

В соответствии со стандартом, на одного человека должно приходиться не менее 6 кв. м жилой площади. Высота потолков в жилых комнатах должна составлять не менее 2,5 м. Регламентированы и минимальные размеры кроватей в общежития (80х190 см для одноместной). Расстояние между кроватями должно составлять не менее 75 см. Росстандарт рекомендует оборудовать общежития кулерами с питьевой водой.

В ГОСТе содержится и список требований к услугам, предоставляемым в общежитии. В него входят уборка мест общего пользования, предоставления утюгов, ниток, иголок, аптечки, передача почты, а также «утренняя побудка». Последняя услуга, уточняется в ГОСТе, предоставляется «по просьбе проживающего».

В качестве дополнительных услуг указаны доступ в интернет, наличие телевидение или радио, автостоянка или гараж, услуги общепита, индивидуальные сейфы и другое.

В ГОСТе написано, что в одной комнате могут проживать не более четырех человек, тем не менее в общежитиях рекомендуют оборудовать одно-, двух- и трехместные комнаты. ГОСТ был утвержден 25 июля 2018 года.