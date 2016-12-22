В Каталонии полиция застрелила зашедшего в участок мужчину с ножом

В Каталонии вооруженный ножом мужчина вошел в полицейский участок и попытался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Он был ликвидировал, сообщила полиция в аккаунте в Twitter. Инцидент произошел в городе Корнелья-де-Льобрегат около 06:00 утра (07:00 мск).
Как сообщает El Mundo, во время нападения мужчина кричал «Аллах акбар». По данным издания, нападавшему было 29 лет и он является уроженцем Алжира. Никто из полицейских не пострадал.
Издание отмечает, что МВД Каталонии издало внутренний приказ об усилении безопасности полицейских участков.
17 августа в Каталонии проходили мероприятия, посвященные годовщине терактов в Барселоне и Камбрильсе. В августе 2017 года фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы в Барселоне. В тот же день в Камбрильсе другая группа террористов напала на прохожих