В Твери загорелся торговый центр
Общество, 09:27
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В Твери загорелся торговый центр
В торговом центре в Твери произошел пожар на площади 250 кв. м, его локализовали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области
«Предварительная причина — это короткое замыкание электропроводки. Общая площадь торгового центра — 1500 кв. м, горело на площади 250 кв. м», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что возгорание произошло на пустующей территории, ранее там был магазин «Тележка».
«Сеть магазинов обанкротилась. Сейчас эти помещения являются не эксплуатируемыми. Ни погибших, ни пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.