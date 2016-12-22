В Екатеринбурге умер народный художник России Виталий Волович

В Екатеринбурге на 91-м году жизни скончался художник Виталий Волович, сообщается на сайте городской думы.

«Художник с мировым именем, почетный гражданин Екатеринбурга <...>, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года на 91-м году жизни», — говорится в сообщении.

В связи с кончиной Воловича врио главы Екатеринбурга Виктор Тестов и депутаты городской думы выразили соболезнования родным и близким художника.

Виталий Волович родился 3 августа 1928 года в Приморском крае. В 1973 году он стал заслуженным художником Советского Союза, а в 2016 году — народным художником России. В 1995 году Волович получил премию Г.С. Мосина, а в 2005 году был награжден золотой медалью Российской академии художеств за серию графических работ к трагедии древнегреческого драматурга Эсхила «Орестея». Волович также создавал иллюстрации к таким средневековым произведениям, как «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде», и другим.

В 2007 году Волович стал членом-корреспондентом Российской академии художеств, а в 2012 году — ее академиком. Художественные работы Воловича находятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее и многих других отечественных и зарубежных музеях, галереях и частных собраниях.