МВД Румынии извинилось перед потерпевшими при беспорядках в Бухаресте

Глава МВД Румынии Кармен Дан принесла извинения пострадавшим во время разгона антиправительственного митинга, который прошел в Бухаресте 10 августа, сообщает Agerpres.
«Я приношу извинения всем, кто пострадал в результате беспорядков на прошлой неделе, как гражданским лицам, так и военным», — заявила она на пресс-конференции.
Министр отметила, что в МВД начата внутренняя проверка в связи с действиями жандармов во время разгона митинга. По ее словам, пока удалось выявить пять ситуаций, которые могут быть расценены в качестве злоупотребления служебным положением.
Кроме того, Дан заявила, что и среди манифестантов были выявлены сотни человек, совершившие насильственные и хулиганские действия. Министр подчеркнула, что именно эти действия привели к потере мирного характера мероприятия.
Глава МВД отметила, что в результате вспыхнувших беспорядков на антиправительственной манифестации помощь врачей потребовалась 452 лицам, среди которых 33 жандарма. При этом 70 человек были госпитализированы.