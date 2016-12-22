При стрельбе в Харькове погиб полицейский и пострадал охранник горсовета

СМИ узнали о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна

На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело

Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве

МВД Румынии извинилось перед потерпевшими при беспорядках в Бухаресте

Власти решили помочь попавшему под санкции банку Ротенбергов

Тело подростка обнаружили на крыше следовавшей в Москву электрички

СМИ сообщили о состоянии единственной выжившей в авиакатастрофе на Кубе

Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве и уклонении от налогов

Трамп сыграл в гольф с посетившим Россию сенатором-республиканцем

В Верховной раде ответили США на обвинения в «ударе в спину»

Минимальная цена водки любой крепости поднялась до 205 руб.

В Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе

Жертвами нападения боевиков на деревню в Нигерии стали 19 человек

Более 20 человек пострадали в результате пожара в пригороде Парижа

Маск отказался менять свой «ужасно неэффективный» стиль работы

Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в центре Москвы

Пожар произошел на складе Северного флота в Мурманске

Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королевской семьей

Советник Трампа выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы

Россияне задолжали банкам сравнимую с бюджетом Москвы сумму

Советник Трампа назвал день встречи с Патрушевым

«МЮ» впервые за три года пропустил в премьер-лиге три гола в первом тайме

В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов

Руцкой сообщил о попытках Ельцина сбежать в посольство США во время путча

«Зенит» во втором матче подряд победил с крупным счетом

На Украине при наезде полицейской машины пострадали пять человек

Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования

Pussy Riot сообщила о получении премии Herald Angels за свой спектакль

Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизировании разведки