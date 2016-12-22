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В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов
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В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов
Политика, 21:29
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В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов

В Брюсселе две активистки движения Femen вышли на цветочный ковер на площади Гран-Плас в знак протеста против содержания детей иммигрантов в закрытом центре. Об этом сообщает Le Soir. Эту информацию подтвердили в бельгийской полиции.

Активистки вышли топлесс, одетые только в черное белье и черные ботинки. Они держали в руках плакат с надписью против перемещения детей. Кроме того, на их спине и груди было написано: «Позор Бельгии». Полицейские задержали их, но затем освободили.

В субботу, 11 августа, вступил в силу указ, который позволяет запирать семьи мигрантов в специальном центре для дальнейшей высылки. Речь идет о специальном закрытом центре в провинции Фламандский Брабант. Как отмечает Le Soir, от такой практики Бельгия отказалась в 2009 году после осуждения со стороны Европейского суда по правам человека.

Верховый комиссар ООН по делам беженцев Вероник Роберт призвал бельгийские власти не запирать детей вместе со своими родителями. «Дети, особенно те, кто прибывает в другую страну в поисках международной защиты, крайне уязвимы и нуждаются в особой заботе. Мы должны относиться к ним прежде всего как к детям, а не как к нежелательным иностранцам», — сказал он. По его словам, подобное задержание, даже на короткое время, может оказать губительное воздействие на физическое, эмоциональное и психологическое развитие ребенка.

Ранее Бельгия создавала открытые дома для семей мигрантов, но это оказалось неэффективно, потому что они часто сбегали оттуда.

Теги: феминизм , Брюссель , иммиграция
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