На Украине при наезде полицейской машины пострадали пять человек

На Украине, в Сумской области, в результате наезда полицейской машины пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, передает телеканал «112 Украина».



По ее словам, инцидент произошел в городе Сумы. Она рассказала, что полицейские ехали на вызов со включенными специальными сигналами. «После столкновения служебный автомобиль отбросило на тротуар, где шли прохожие, то есть произошел наезд», — сообщила Биганова, не уточнив, с чем именно столкнулась машина полицейских. Пресс-секретарь отметила, что среди пострадавших — сотрудница украинских правоохранительных органов, которая оказалась заблокирована в полицейской машине.



Представитель Нацполиции сообщила, что все пострадавшие были доставлены в больницу. Причины ДТП выясняют сотрудники украинских правоохранительных органов.



Как сообщает «Диалог Ua» со ссылкой на очевидцев, полицейскую машину толкнул на большой скорости Audi. Из-за этого патрульный автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.