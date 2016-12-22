Pussy Riot сообщила о получении премии Herald Angels за свой спектакль

Спектакль панк-группы Pussy Riot «Riot Days» получил награду от банка Шотландии Herald Angels. Об этом сообщается на странице в Facebook группы.

Как отмечается в сообщении, в воскресенье, 19 августа, группа сыграет свой последний спектакль в рамках фестиваля Fringe в Эдинбурге. На следующий день, 20 августа, Pussy Riot покажет его в городе Ньюкасл. Газета Herald сообщает, что Pussy Riot в рамках фестиваля показала свой спектакль всего десять раз.

Постановка представляет собой смесь перформанса, панк-концерта и вербатима, во время которого актеры произносят монологи. Pussy Riot играют перед большим экраном, на котором проецируются фотографии, видео и мультфильмы, связанные с российским президентом Владимиром Путиным, его действиями, в том числе направленными, как полагают авторы спектакля, против оппозиции.

В ходе представления актеры читают, кричат и поют тексты на русском языке, в том числе с политическим подтекстом. Перевод отображался на экране в виде английских субтитров. Тексты были взяты из книги одной из участниц группы Марии Алехиной Riot Days. Действие шоу проходит под громкую музыку в стиле электро-панк и саксофона-альта.

Как сообщается на сайте Herald Angels, премия вручается Банком Шотландии участникам эдинбургских фестивалей за креативность и новаторскую работу.