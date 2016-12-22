В Палестине получат удерживаемые Израилем восемь лет почтовые отправления

Палестинцы на Западном берегу реки Иордан получат более 10 т писем, которые были задержаны Израилем за последние восемь лет. Об этом сообщили на «Почте Палестины», передает Reuters.
Как отмечается в сообщении, в течение уже нескольких дней рабочие почты сортируют сотни мешков с корреспонденцией в городе Иерихон. В них находятся письма и посылки из Иордании, которым израильская сторона позволила пересечь границу. На почте отметили, что в городе была сформирована группа сотрудников, которые доставят отправления по месту назначения как можно скорее. Среди посылок есть инвалидные кресла и игрушки.
Как рассказали в Палестине, 10,5 т почтовых отправлений находилось в Иордании с тех пор, как в 2010 году Израиль запретил прямые отправления в Палестинскую автономию на Западном берегу реки Иордан. Почта из Палестины и сектора Газа, границы которого контролируются Израилем, проходит через нее после проверки безопасности.
По словам Израиля, доставка корреспонденции в Палестину — это был односторонний жест и единичный случай. Израильские власти отметили, что сейчас они работают над соглашением от 2016 года, которое позволит отправлять иностранную почту напрямую на Западный берег.