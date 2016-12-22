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В Испании мужчина открыл стрельбу в баре
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В Испании мужчина открыл стрельбу в баре
Общество, 14:24
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В Испании мужчина открыл стрельбу в баре

В испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает El Norte de Castilla.

Отмечается, что инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техерьего, где проживают около 200 человек. Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан спустя несколько часов в его доме в Вальядолиде.

По данным источника издания, поводом для стрельбы послужили возникшие раньше разногласия.

Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран скончался мужчина 46 лет. Трое пострадавших — мужчины, ​50 лет, 51 года и 58 лет.

В конце июня неизвестный открыл стрельбу из автомобиля во французском Монпелье. В результате стрельбы пострадали четыре человека.

Теги: Европа , Испания , стрельба
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