В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Общество, 10:58
0
В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Следователи возбудили дело, после того как в Москве мужчина застрелил свою бывшую супругу и покончил с собой. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК.
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). По данным следствия, на Башиловской улице, у продуктового магазина, мужчина выстрелил в бывшую супругу, после чего она скончалась. Мужчина покончил с собой.
Следователи работают на месте случившегося, допрашиваются очевидцы.
16 августа мужчина открыл стрельбу по родственникам в квартире на улице Хабаровской. В результате его теща скончалась на месте, ее муж был госпитализирован. Сам стрелявший покончил с собой.