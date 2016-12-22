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В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Общество, 10:58
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В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

Следователи возбудили дело, после того как в Москве мужчина застрелил свою бывшую супругу и покончил с собой. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). По данным следствия, на Башиловской улице, у продуктового магазина, мужчина выстрелил в бывшую супругу, после чего она скончалась. Мужчина покончил с собой.

Следователи работают на месте случившегося, допрашиваются очевидцы.

16 августа мужчина открыл стрельбу по родственникам в квартире на улице Хабаровской. В результате его теща скончалась на месте, ее муж был госпитализирован. Сам стрелявший покончил с собой.

Теги: стрельба , Убийство , Москва
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