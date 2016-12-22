Украинский журналист раскритиковал военную технику перед парадом в Киеве

Ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский на своей странице в Facebook выступил с критикой военной техники, которую власти намерены показать на военном параде ко Дню независимости Украины.

Как написал Дубинский, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» недоработана, танки –Т-64 были сняты с производства еще в 1987 году, а Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган» существуют в единственном экземпляре. «Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться?» — отметил журналист. Он также поинтересовался, куда ушли деньги, которые украинцы более четырех лет платят в качестве военного сбора.

Ведущий заключил, что на параде «будет вполне достаточно Bentley Bentayga» депутата Сергея Пашинского. «Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны», — отметил он.

18 августа на репетиции парада ко Дню независимости в Киеве ЗРК «Бук» врезался в здание бизнес-центра. Боевая машина возвращалась с репетиции парада и въехала в здание, когда двигалась задним ходом.

В военном параде, который состоится 24 августа, примут участие более 4 тыс. военнослужащих. Также власти планируют показать новые образцы вооружения и военной техники, созданные на Украине.