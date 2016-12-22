В Приморье один человек погиб в столкновении автобуса и внедорожника
Общество, 07:08
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В Приморье один человек погиб в столкновении автобуса и внедорожника
Пассажирский автобус и внедорожник Nissan Safari столкнулись на улице Кировка в городе Артем в Приморском крае, один человек погиб, еще 10 пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
В полиции рассказали, что в ДТП погиб 61-летний водитель автобуса. «В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили 9 пассажиров автобуса и 45-летний водитель внедорожника. Пострадавшие госпитализированы», — заявили в УМВД.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Региональное МВД устанавливает обстоятельства ДТП.