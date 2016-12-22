Туристка из Барнаула умерла от переохлаждения в Камчатском крае
Общество, 06:32
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Туристка из Барнаула умерла от переохлаждения в Камчатском крае
Туристка из Барнаула погибла от переохлаждения на Авачинском перевале в Камчатском крае, сообщается на сайте регионального правительства.
Группа из 17 туристов приехала на Камчатку 14 августа. Они запланировали 12-дневный маршрут по региону. Во время пути к Авачинскому перевалу от основной группы отстали две женщины, одной из них стало плохо, и вторая направилась в лагерь за помощью.
«Когда за ней вернулись – женщина была уже без сознания. Дежурившая в районе Авачинского перевала бригада скорой помощи констатировала смерть, предварительно – в результате переохлаждения», - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. Оставшихся 16 туристов эвакуировали с перевала.